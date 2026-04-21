Нарушения при продаже алкоголя выявили в одном из магазинов Мытищ

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации округа и представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия провели выездную проверку торговых объектов, вход в которые расположен со двора или далее 30 метров от проезжей части. Мониторинг прошел в магазине «Продукты» на улице Индустриальной, дом 3, корпус 3.

Проверка зафиксировала нарушения по двум статьям: за несоблюдение особых требований, а также из-за отсутствия подключения к Единой государственной автоматизированной информационной системе. Вся алкогольная продукция — 706 бутылок пива — была полностью изъята в связи с выявленными нарушениями. Одного из предпринимателей привлекли к административной ответственности.

В двух других проверенных точках — магазинах «Продукты 24» на Тенистом бульваре в домах 9 и 13 — нарушений действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции не выявили. Вход в магазин в обоих случаях располагался в радиусе 30 метров от дороги.

Мониторинг магазинов, реализующих алкогольную продукцию, продолжится.