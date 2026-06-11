Нарушения при продаже алкоголя выявили в Мытищах

Проверка кафе на улице Академика Каргина в Мытищах выявила сразу несколько нарушений. Специалисты обнаружили незаконно установленную летнюю веранду и факты неправомерной реализации алкогольной продукции.

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи провели выездную проверку кафе, расположенного на улице Академика Каргина. В ходе осмотра специалисты установили, что летняя веранда возле заведения размещена без необходимого согласования с администрацией округа.

Владельцу кафе предписали демонтировать конструкцию в установленный срок. После устранения нарушения он сможет обратиться за официальным согласованием и, в случае положительного решения, вновь установить веранду.

Во время проверки также были выявлены нарушения в сфере оборота алкогольной продукции. Инспекторы установили, что спиртное продавалось на расстоянии менее 100 метров от образовательного учреждения, что противоречит действующим ограничениям. Кроме того, алкоголь отпускался покупателям без вскрытия потребительской тары, хотя для предприятий общественного питания такой порядок продажи запрещен.

«После устранения выявленных нарушений собственник сможет обратиться за согласованием летней веранды в установленном порядке», — сообщили в администрации округа.

Проверяющие выяснили, что у ООО «Флора» действует лицензия на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Срок ее действия рассчитан до 2027 года. Однако фактическую реализацию алкоголя осуществлял индивидуальный предприниматель, что также было признано нарушением законодательства.

По итогам проверки алкогольную продукцию изъяли сотрудники правоохранительных органов. В отношении индивидуального предпринимателя приняли меры административного воздействия.