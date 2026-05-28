Нарушителей правил обращения с отходами оштрафовали в Подмосковье

В Минэкологии Московской области приняты решения о назначении административных наказаний за нарушения правил обращения с отходами. Нарушения были выявлены сотрудниками полиции, а соответствующие протоколы направлены в министерство для определения мер ответственности.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что задержанные нарушители были пойманы в Шаховской, Красногорске, деревне Крюково Одинцовского округа, в Лотошине и деревне Притыкино Рузского округа. В одном из случаев гражданин пытался утилизировать мусор путем сжигания.

В деревне Крюково проведены мероприятия с привлечением лаборатории, в ходе которых произведено обследование свалки и отобраны пробы отходов для анализа. По итогам рассмотрения протоколов все нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Дальнейшие решения по факту незаконного размещения отходов в Одинцовском округе будут приниматься на основании результатов работы лаборатории.