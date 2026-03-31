Нарушение закона об охране окружающей среды зафиксировали в Мытищах

Администрация Мытищ инициировала проверки соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды в районе деревни Сгонники. Ранее жители сообщили о значительных изменениях береговой линии реки Сукромка, включая вырубку растительности, отсыпку грунта и фактическое вмешательство в русло реки.

Собственник земельного участка, который граничит с жилой застройкой, осуществлял работы непосредственно в акватории реки без необходимой разрешительной и проектной документации. Данные действия касаются изменения русла реки и вертикальной планировки территории, что противоречит требованиям законодательства в области охраны окружающей среды. Часть русла реки оказалась на территории частного земельного участка, что не соответствует нормам Земельного кодекса и Водного кодексов Российской Федерации.

Сотрудники администрации зафиксировали нарушения, подготовили схемы расположения русла реки в пределах данного участка и направили все собранные материалы в природоохранную прокуратуру и городскую прокуратуру. Сейчас рассматривается вопрос о подаче искового заявления с целью признания права собственности на указанный участок недействительным.

Дополнительно проводится проверка со стороны регионального Министерства экологии на предмет соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды. Ситуация находится под контролем, по итогам проверок будут приняты соответствующие процессуальные решения.