Нарушение закона о защите прав предпринимателей пресекли в Лыткарине

Прокуратура Лыткарина провела проверку требований законодательства о защите прав предпринимателей при проведении муниципального контроля. При проведении проверки сотрудник территориального отдела министерства по содержанию территорий не занес данные о нарушениях в реестр.

Прокуратура установила, что консультант территориального отдела регионального министерства по содержанию территорий провел два контрольных мероприятия на предприятиях округа, после чего не занес данные о выявленных нарушениях в единый реестр.

В отношении должностного лица возбудили дело об административном правонарушении. В результате суд привлек его к ответственности в виде предупреждения.