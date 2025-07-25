Нарушение закона о защите прав предпринимателей пресекли в Лыткарине

Прокуратура Лыткарина провела проверку требований законодательства о защите прав предпринимателей при проведении муниципального контроля. При проведении проверки сотрудник территориального отдела министерства по содержанию территорий не занес данные о нарушениях в реестр.
Прокуратура установила, что консультант территориального отдела регионального министерства по содержанию территорий провел два контрольных мероприятия на предприятиях округа, после чего не занес данные о выявленных нарушениях в единый реестр.
В отношении должностного лица возбудили дело об административном правонарушении. В результате суд привлек его к ответственности в виде предупреждения.
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