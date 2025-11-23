Нарушение в природоохранной сфере в деревне Беляниново пресекли в Мытищах

Водитель бетономешалки незаконно сливал остатки бетона и промывочной воды в лесополосу. Факт подтвердили благодаря аэрофотосъемке. Нарушение зафиксировали с высокой точностью.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Ситуацию урегулировали. Водителя нашли и задержали. Также на него составили протокол по статье о нарушении правил обращения с отходами. Кроме того, бетономешалку отправили на спецстоянку.

Отметим, что материалы дела передали в Министерство экологии и природопользования Московской области. Теперь специалисты ведомства оценят ущерб, который нарушитель нанес окружающей среде. После они примут меры, чтобы привлечь виновных к ответственности.