Нарушение прав потребителя пресекли в магазине одежды в Мытищах

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации Мытищ проверили торговый объект с одеждой на Олимпийском проспекте после жалобы местной жительницы. Покупательница не смогла вернуть деньги за товар.

Жительница Мытищ Юлия Кулькова обратилась в администрацию с заявлением: неизвестная женщина привела ее мать в магазин под предлогом выбора одежды для бабушки, после чего продавцы настойчиво убедили пенсионерку купить куртку.

«В тот же вечер моя мама попыталась вернуть куртку, но ей отказали в возврате средств, сославшись на необходимость написания заявления и обещая вернуть деньги в течение двух недель. Даже после подачи заявления нам отказали в возврате», — рассказала Кулькова.

Перед приездом представителей администрации и полиции работники магазина вывесили табличку «закрыто». Однако при содействии правоохранительных органов доступ в помещение обеспечили.

Начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Елена Подмаркова сообщила, что у предпринимателей имелись все необходимые документы для деятельности: зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью, есть уголок потребителя.

Несмотря на наличие разрешительных документов, продавцы изначально отказались вернуть деньги покупательнице, что нарушает ее права как потребителя. После вмешательства администрации и полиции средства жительнице вернули.