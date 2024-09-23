Народный праздник урожая прошел в Подольске

Представители Центра традиционной русской культуры «Истоки» в Подольске организовали праздник урожая «Спожинки» . Он прошел на территории Дворца культуры «Октябрь».

Гости водили хоровод, попробовали пироги, фрукты и сладкие угощения, увидели спектакль и приняли участие в русских народных играх.

На празднике прошло посвящение малышей, которые только начали заниматься в творческом объединении.

«Если вы хотите, чтобы ваши дети, внуки знали и сохраняли нашу русскую культуру, уважали и чтили память о наших предках, приходите в „Истоки“», — отметила директор ДК «Октябрь» Татьяна Ропот.

Спожинки начинались после Медового спаса с 15 августа. В это время сельчане смотрели, у кого осталось много урожая, и помогали ему. Затем начинались массовые гуляния. Они пели песни, водили хороводы, играли, а также накрывали на стол. Жители приносили угощения, в том числе белый хлеб, булочки, чаши с медом, кашу и яблоки.

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