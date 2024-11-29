Народный хор «Россияночка» из Ленинского округа отметил 75-летие

Во Дворце культуры «Видное» состоялось празднование юбилея местного коллектива русской народной песни. Хору «Россияночка» исполнилось 75 лет. За эти годы он стал одной из главных творческих гордостей Ленинского городского округа.

Хор был создан в 1949 году в клубе строителей во Временном рабочем поселке, который позже стал городом Видное. После открытия Дома культуры в 1955 году коллектив обрел постоянное место для репетиций и выступлений и до сих пор остается важной частью культурной жизни округа.

«Коллектив всегда выступает исключительно вживую, без фонограммы. Они не просто исполняют русские народные песни — они передают суть русской культуры, умея говорить с душой каждого слушателя. Их голоса проникают глубоко в сердца людей», — отметила заместитель главы округа Татьяна Квасникова.

За свою многолетнюю историю хор «Россияночка» принимал участие в крупных мероприятиях, таких как Международный фестиваль молодежи и студентов в Москве в 1957 году, а также неоднократно становился победителем престижных конкурсов.

«Мы были лауреатами первых трех Всесоюзных фестивалей самодеятельного творчества трудящихся. И сегодня продолжаем держать эту высокую планку. Недавно мы стали лауреатами фестиваля „Коломенские зори“, а в 2023 году заняли первое место на фестивале ветеранских хоров Московской области», — рассказала руководитель хора Елена Анастасьева.

Елена Викторовна руководит коллективом уже более 30 лет. Любовь к русской песне ей привил отец, Виктор Бачков, который также возглавлял хор с 1965 по 1973 годы. В пресс-службе уточнили, что сейчас в составе хора «Россияночка» выступают 22 участника, среди которых есть и ветераны.

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