Народный артист России Евгений Князев представил проект в Коломне

В городе Коломна на Соборной площади с размахом презентовали культурный проект «Семьи небесные. Воздух». Одним из главных участников мероприятия стал народный артист России Евгений Князев. Он не только озвучил текстовую часть проекта, но и поделился своим особым отношением к городу Коломна.

Евгений Князев признался, что каждый приезд в этот город для него — возможность заново открыть для себя один из самых самобытных русских городов. «Когда я сегодня снова прошелся по Коломне, увидел, как она преображается, сколько сюда приезжает людей, я подумал: так это же здорово. Это значит, что людям нужны такие города — с историей, с храмами, с русским духом», — отметил народный артист.

Атмосфера Коломенского кремля стала идеальным пространством для проекта, посвященного духовности, семье и исторической памяти. По словам артиста, вечерний показ под открытым небом среди древних соборов усилил впечатление от постановки.

По мнению Князева, сегодня Коломна заметно изменилась и стала одним из центров культурного туризма. «Сюда едут не случайно. Люди хотят видеть настоящую Россию, хотят чувствовать связь с историей. И Коломна это ощущение дает», — подчеркнул артист.

Проект «Семьи небесные. Воздух» стал первым показом масштабной серии выступлений в исторических городах России. После Коломны постановку планируют представить в Смоленске, Рязани, Дмитрове и Каргополе.