Народный артист Андрей Соколов выступил на патриотическом концерте в Химках

Благотворительный концерт «Культура в помощь Донбассу» прошел во дворце культуры «Родина» в Химках. На сцене выступил один из кураторов проекта — народный артист России Андрей Соколов.

Со сцены прозвучали новые произведения, созданные для поддержки бойцов специальной военной операции. Проект «Культура в помощь Донбассу» возрождает формат фронтовых творческих бригад, когда музыкальные коллективы выступали перед солдатами в годы Великой Отечественной войны.

«Этот концерт — символ российской культуры, способной в трудные времена объединять людей для поддержки нашей армии, для помощи гражданам, проживающих на новых территориях. Собранные средства будут направлены на закупку всего самого необходимого для ребят, стоящих на защите родины — это квадрокоптеры, оптические прицелы, медикаменты и многое другое», — поделился Андрей Соколов.

Перед гостями выступила Алика Туаева, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей, Иван Белыш, Андрей Бриг, вокально-инструментальный ансамбль «Надежда», Александр Федорков, Светлана Лазарева, Сергей Шахин, Оксана Цах, Юлиан, Александр Антипов, победительница телепроекта «Голос. Уже не дети» Вероника Сыромля и боевая музыкальная группа «Катюша».

«Участие приняли композиторы, которые сразу после начала спецоперации были организованы в фронтовые творческие бригады, также стали создаваться произведения. Каждую неделю они ездят в фронтовые поездки, мы составляем концерты. Использовались камерные и симфонические произведения, но в основном поэтические», — рассказал куратор проекта «Культура в помощь Донбассу», президент Союза композиторов Евразии Андрей Батурин.

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