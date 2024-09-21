Народных дружинников в Серпухове отметят премиями и грамотами

Проект Положения о поощрении народных дружинников приняли на последнем заседании Совета депутатов в Серпухове. Добровольцев наградят грамотами и благодарственными письмами, а также премиями в три тысячи рублей.

Депутаты одобрили два вида поощрения народных дружинников: моральное и материальное. Для моральной стимуляции добровольцам вручат грамоты и благодарственные письма. Материальное поощрение активисты получат в виде квартальной и годовой выплаты.

Размер премии за квартал посчитают на основании табеля дежурств по тарифу 300 рублей за час работы. По итогам года дружинники получат выплату в размере 3000 рублей за каждое выявленное нарушение или задержание нарушителя, за помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказание неотложной медпомощи.

Добровольцам перечислят денежную премию при условии выполнения обязанностей по охране общественного порядка в течение года.

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