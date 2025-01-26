Народных дружинников в Подольске отметили почетными грамотами

Народные дружинники помогают сотрудникам полиции в Подольске следить за порядком на улицах, задерживают преступников и правонарушителей. Глава округа Григорий Артамонов наградил добровольцев почетными грамотами.

Руководитель муниципалитета поблагодарил народных дружинников от себя лично и от жителей Подольска.

«Хотел бы выразить слова благодарности нашим дружинникам, которые, действительно, являются серьезной опорой и помощью в обеспечении безопасности, при проведении культурно-массовых мероприятий и в целом при патрулировании наших улиц, общественных пространств. Вы всегда рядом, помогаете. Статистика говорит сама за себя», — сказал он.

Как отметил командир народной дружины микрорайона Кузнечики Максим Бабаев, люди становятся добровольцами по зову сердца, а не за благами или преференциями.

«Когда ты получаешь поощрение всегда приятно. Спасибо, что администрация города видит нашу работу, отмечает ее с положительной стороны», — поблагодарил он.

Максим Бабаев руководит народной дружиной «Кузнечики» с 2015-го года. В нее входят 30 жителей Подольска, в основном это бывшие офицеры. Но есть в народных дружинах и женщины. Почти два года назад добровольцем отряда «Кузнечики» стала жительница микрорайона Валентина Щербинина. Ее также отметили почетной грамотой.

«Мне очень это нравится, следить за порядком, хочется участвовать в жизни города. Хочется в своем районе, чтобы дети спокойно гуляли, чтобы бабушки с дедушками ходили спокойно», — поделилась Валентина Щербинина.