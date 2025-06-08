Народные тропы заасфальтируют в 3 местах в микрорайоне Кутузово в Подольске

В микрорайоне Кутузово в Подольске уже привели в порядок два отрезка пешеходных троп вблизи дома № 16 А на улице Багратиона. Завершают работы у дома № 8 на Сосновой улице, продолжают благоустраивать дорожку рядом с домом № 3 на улице Циолковского.

Специалисты укладывают асфальт, устанавливают бордюры и приводят в порядок прилегающую к протоптанным жителями тропам территорию. Как рассказал глава Подольска Григорий Артамонов, всего в этом году в микрорайонах города появятся 28 новых благоустроенных пешеходных дорожек.

«Работы проводят благодаря программе губернатора региона Андрея Воробьева „Пешком“. Горожане лучше знают, как добраться до остановки, магазина, школы. Наша задача — сделать этот путь комфортнее. Обустроим для жителей 1,7 километров удобных дорожек», — пояснил руководитель муниципалитета.

Также пешеходные маршруты улучшат в микрорайонах Климовск, Кузнечики, Силикатная-2, Межшоссейный, Парковый, Шепчинки, Южный, Высотный, Кутузово, Юбилейный и других. Список объектов для благоустройства сформировали с учетом пожеланий жителей.