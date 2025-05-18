Народные тропы по трем адресам благоустроят в Дубне

В ближайшее время в Дубне обустроят три «народных тропы». Работы уже начались на первой из них — от улицы Орджоникидзе до СНТ «Заря», где сейчас укладывают асфальт.

Начальник управления благоустройства, транспорта и дорожной инфраструктуры администрации городского округа Дубна Алексей Воднев сообщил, что после завершения работ на этом участке приступят к обустройству второй тропы на улице Солнечной. Третья тропа, которую подрядчик уже начал ремонтировать, проходит между улицей Речной и Александровкой. По ней ежедневно ходит много школьников, чтобы добираться до автобусной остановки и дальше — до учебных заведений.

«Народные тропы» — это маршруты, которые удобны для местных жителей и сформировались вдали от основных дорог и тротуаров. Тропа на улице Орджоникидзе состоит из двух частей — до и после Южной канавы. Асфальт там будут укладывать поэтапно. Кроме того, подрядчик приведет в порядок мост через канаву: обновит покрытие и перила. В ближайшее время также будет выполнено асфальтирование второй тропы на улице Солнечной. После укладки покрытия на всех тропах проведут работы по благоустройству: подсыпят землю по краям и посадят газон.

«Работы проводим по заявкам жителей. По этим маршрутам ежедневно передвигаются десятки горожан. Продолжаем улучшать городскую инфраструктуру, делать ее более комфортной и доступной», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Кроме того, в наукограде запланирован капитальный ремонт дорог: новый асфальт появится на улицах Октябрьской и Безымянной, а также на Школьном и Октябрьском переулках.