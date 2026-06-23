Народные тропы благоустроят в Дмитрове

В Дмитровском муниципальном округе продолжается реализация программы по созданию комфортных и безопасных пешеходных маршрутов. В этом году планируется обустроить 17 «народных троп» — дорожек, которые жители годами использовали для сокращения пути к школам, детским садам, остановкам общественного транспорта, контейнерным площадкам и другим востребованным объектам.

Общая площадь новых пешеходных коммуникаций составит около двух тысяч квадратных метров. На сегодняшний день работы завершены на семи участках. Новые асфальтированные дорожки появились в поселке Орево возле детского сада, а также в Новосиньково, где благоустроены сразу несколько востребованных маршрутов между жилыми домами и социальными объектами. Продолжаются работы в деревне Ольявидово, где новая дорожка соединит жилую застройку со школой. В ближайшее время подрядчик приступит к обустройству маршрутов в селе Рогачево, микрорайоне имени Аверьянова в Дмитрове и на улице Профессиональной, где жители получат удобный подход к остановке «Горгаз».

Заместитель главы Дмитровского муниципального округа Юрий Головков отметил: «Программа обустройства народных троп формируется на основе обращений жителей. Люди сами подсказывают маршруты, которыми пользуются каждый день. Наша задача — сделать их удобными, безопасными и комфортными в любое время года. Это небольшие по масштабу проекты, но именно они заметно улучшают качество жизни в населенных пунктах». Все новые дорожки выполняются с асфальтовым покрытием и установкой бордюрного камня, что обеспечивает долговечность и удобство содержания.

Депутат Московской областной Думы Марина Шевченко поддержала важность этой работы: «„Народные тропы“ — это яркий пример того, как государство слышит людей и отвечает на их повседневные потребности. То, что жители сами протаптывают эти маршруты, говорит об их необходимости. Наша задача — сделать так, чтобы каждая такая тропинка стала удобной, безопасной и радовала людей каждый день». Работы по созданию пешеходных коммуникаций ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».