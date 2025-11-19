Народные промыслы Подмосковья представили на новогодней ярмарке в ГУМе

В ГУМе открылась новогодняя ярмарка. Свои изделия на ней представили предприятия народных художественных промыслов Подмосковья, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Купить изготовленные сувениры гостям Главного универмага Москвы предложили Жостовская фабрика, производитель новогодних игрушек «Елочка» и объединение «Гжель». Найти продукцию из Подмосковья можно, посетив первую, третью линию и центральную аллею у фонтана.

Ярмарка будет работать до 12 января 2026 года. Вход свободный без возрастных ограничений.

В Министерстве культуры и туризма региона напомнили, что Жостовский промысел празднует в 2025 году 200-летний юбилей. Несмотря на большую историю, изделия фабрики — яркие цветочные подносы — остаются популярными во всем мире.