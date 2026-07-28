Народные игры провели для детей молодогвардейцы в Люберцах

Серию дворовых спортивных турниров молодогвардейцы проводят на объектах, благоустроенных по Народной программе партии «Единая Россия». Так что Наташинский парк был выбран не случайно.

Юные посетители играли в лапту, городки, стреляли из лука и перетягивали канат. А тем временем их мамам и бабушкам предложили подумать над будущим уютом города.

Мероприятие было не только развлекательным. Его цель стало формирование новой Народной программы «Единой России» на следующие пять лет. Предложения можно вносить самые разные — от благоустройства своего двора до социально значимых проектов. Собранные новые инициативы жителей обещают в ближайшие пять лет рассмотреть, действительно важные и нужные — реализовать.