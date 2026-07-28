Народные игры провели для детей молодогвардейцы в Люберцах
В Наташинском парке для гуляющих детей устроили настоящую народную эстафету. Очередной этап проекта «Гвардейская машина» провели участники «Молодой гвардии Единой России».
Серию дворовых спортивных турниров молодогвардейцы проводят на объектах, благоустроенных по Народной программе партии «Единая Россия». Так что Наташинский парк был выбран не случайно.
Юные посетители играли в лапту, городки, стреляли из лука и перетягивали канат. А тем временем их мамам и бабушкам предложили подумать над будущим уютом города.
Мероприятие было не только развлекательным. Его цель стало формирование новой Народной программы «Единой России» на следующие пять лет. Предложения можно вносить самые разные — от благоустройства своего двора до социально значимых проектов. Собранные новые инициативы жителей обещают в ближайшие пять лет рассмотреть, действительно важные и нужные — реализовать.