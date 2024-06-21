Народные гуляния пройдут в деревне Ивашево на праздник Троицы

Насыщенная программа на праздник Святой Троицы ожидается в деревне Ивашево. У стен храма развернутся народные гуляния — подвижные игры для детей и концертная программа. Также организуют военно-исторический интерактив эпохи наполеоновских войн.

В ближайшее воскресенье православные верующие отметят День Святой Троицы. Особенные торжества ожидаются в храмах, освященных во имя Святой Троицы. В Богородском округе таких четыре: в селе Балобаново и деревне Ивашево, в Старой Купавне и Электроуглях.

В деревне Ивашево после Божественной литургии, в 11:30, для прихожан и паломников у стен храма развернутся народные гуляния — подвижные игры для детей и концертная программа. На протяжении всего праздника будет действовать благотворительная ярмарка, где каждый сможет приобрести изделия ручной работы, выпечку и многое другое.

Увлекательную интерактивную площадку развернет военно-исторический клуб «Залпъ». Желающих ознакомят с оружием времен войны 1812 года, дадут подержать настоящий мушкет, примерить форму артиллериста французских войск и прикоснуться к мощи пушек эпохи Наполеоновских войн.