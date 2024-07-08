Народные дружинники и сотрудники полиции провели совместный рейд в Балашихе

В микрорайоне Железнодорожный и Павлино прошло первое совместное патрулирование полицейских и народных дружинников. Все для того, чтобы помочь правоохранительным органам в обеспечении охраны общественного порядка в городе.

Командир народной дружины Дмитрий Манышин рассказал, что охрана общественного порядка очень важна, поэтому в ходе дежурства они проводят разъяснительную работу, помогают полицейским по пресечению и объяснению причин о нарушении общественного порядка.

Сбор и инструктаж добровольных дружинников проходит на плацу отдела полиции микрорайона Железнодорожный и 20 активистов отправляются патрулировать улицы и дома в Павлино.