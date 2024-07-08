Народные дружинники и сотрудники полиции провели совместный рейд в Балашихе

пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: пресс-служба администрации городского округа Балашиха

В микрорайоне Железнодорожный и Павлино прошло первое совместное патрулирование полицейских и народных дружинников. Все для того, чтобы помочь правоохранительным органам в обеспечении охраны общественного порядка в городе.

Командир народной дружины Дмитрий Манышин рассказал, что охрана общественного порядка очень важна, поэтому в ходе дежурства они проводят разъяснительную работу, помогают полицейским по пресечению и объяснению причин о нарушении общественного порядка.

Сбор и инструктаж добровольных дружинников проходит на плацу отдела полиции микрорайона Железнодорожный и 20 активистов отправляются патрулировать улицы и дома в Павлино.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Отметим, что охранять общественный порядок народные дружинники могут лишь в присутствии полиции, даже несмотря на наличие удостоверения и форменной одежды. На практике добровольцы помогают при задержании правонарушителей и проводят профилактические беседы с населением.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГАИ Подмосковья с праздником.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Украина попыталась угнать носитель ядерного оружия Ту-22М3. Кто стоит за диверсией

Остановить Чикатило. Как ловили одного из самых страшных убийц в СССР

«Собирают лохов». Можно ли будет заработать в кликере Hamster Combat

«Умерли в один день». Что известно о святых Петре и Февронии

Девальвация Макрона. Что ждет Францию после парламентских выборов

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте