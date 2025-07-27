Народную тропу обустроили у дома на улице Родионова в Химках

Облагороженная тропинка появилась у дома 13/18 на улице Родионова в Химках. Ее длина составила 10 метров.

Специалисты уложили здесь асфальт шириной два метра и установили бортовые камни. Скоро они также озеленят прилегающую территорию.

Всего в Химках в этом году планируют обустроить 22 народные тропы. Это обеспечит безопасность жителей при передвижении по привычным маршрутам.

Отметим, что работы провели в рамках проекта по обустройству народных троп. Программу реализуют в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Полный список адресов можно найти на официальном сайте администрации.

Ранее мы рассказывали о том, что ремонт подъездов завершили в доме № 2 на улице Санаторий имени Артема в Химках. Работы проводились в рамках программы благоустройства городской среды.