Ремонт подъездов завершили в доме № 2 на улице Санаторий имени Артема в Химках

Жильцы пятиэтажки в микрорайоне Фирсановка получили обновленные подъезды с современной отделкой. Работы проводились в рамках программы благоустройства городской среды.

Специалисты полностью преобразили три подъезда жилого дома. На выполнение комплекса работ, включавшего замену входных дверей, окон, облицовку плиткой и отделку стен, потребовалось около двух недель.

«Чувство, как будто ты в новом доме. Ребятами, которые выполняли ремонт, все очень довольны. Все наши замечания и пожелания учитывались, в том числе и цвет подъездов. У нас все на дружеской ноте. Мы очень довольны подрядной организацией», — поделилась председатель совета дома Татьяна Усманова.

Отмечается, что особое внимание специалисты уделили почтовым ящикам, которые также заменили на новые.

«Осмотрели работы вместе с сотрудниками управляющей компании, подрядчиком и советом дома. Жители дают положительную обратную связь — для нас это самое главное», — подчеркнул депутат Химок Алексей Федоров.

После объектов на Спартаковской улице и в Фирсановке ремонтные бригады приступят к благоустройству подъездов на пяти других улицах города. Всего в 2024 году планируется обновить 107 подъездов в рамках федеральной программы.