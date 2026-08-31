Народную дружину Люберец наградили Благодарностью губернатора Подмосковья

Народная дружина Люберец получила Благодарность губернатора Московской области за вклад в обеспечение правопорядка. Награду вручили командиру дружины Вячеславу Арсентьеву в Доме Правительства региона.

Численность подразделения составляет 18 человек. Только за 2026 год народные дружинники приняли участие в 1611 мероприятиях на территории округа. Совместно с МВД «Люберецкое» провели 130 рейдов по охране общественного порядка, в результате которых пресекли 96 противоправных действий. Под охраной дружинников прошло 22 массовых мероприятия.

«Благодарность Губернатора Московской области — заслуженная высокая оценка труда дружинников и их руководителя Вячеслава Арсентьева, которые своим примером доказывают значимость общественных инициатив в обеспечении безопасности и правопорядка», — отметил глава Люберец Владимир Волков.

Дружина также активно участвует в профилактической работе. В рейдах совместно с Центром противодействия экстремизму и терроризму проверили 4226 иностранных граждан. Во взаимодействии с органами Государственного лесного и пожарного надзора организовали 7 выездных проверок, выявили 12 нарушений природоохранного законодательства.