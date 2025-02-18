Народную дружину из Балашихи признали одной из лучших в Подмосковье

Заслуги дружинников Богородского округа отметили благодарственным письмом Главного управления региональной безопасности Московской области. В 2024 году добровольцы совместно с полицией провели более 80 мероприятий по безопасности жителей.

В том числе, народные дружинники помогли организовать свыше 40 культурно-общественных, религиозных и спортивных мероприятий округа. За это время добровольцы выявили четыре преступления и 229 правонарушений. Благодаря их бдительности в отделы полиции доставили 200 нарушителей правопорядка.

Перед вступлением в организацию активисты прошли специальные курсы в Академии региональной безопасности по программе «Тактическая медицина и оказание первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях». После обучения они получили сертификаты. Также дружинники освоили основные приемы самообороны у опытных инструкторов физкультурно-оздоровительных комплексов Балашихи.

Группе добровольцев предоставили форменную одежду с символикой городской дружины, защитные жилеты со светоотражающими элементами, тактические аптечки, сигнальные фонари, радиостанции и видеорегистраторы.

Отметим, что представители дружин совместно с полицией обеспечивают безопасность на улицах города и участвуют в профилактических рейдах по борьбе с нелегальной миграцией и распространением наркотиков на территории региона.