Народного участкового выберут в Подольске

В городском округе начался муниципальный этап всероссийского конкурса «Народный участковый — 2025». В этом году на звание лучшего претендуют трое сотрудников полиции.

Победитель представит муниципалитет на областном уровне. В состязании принимают участие участковый уполномоченный 3-го отдела капитан полиции Дмитрий Кувайцев, старший участковый уполномоченный 4-го отдела майор полиции Алексей Яковлев и участковый уполномоченный 5-го отдела капитан полиции Сергей Борисов.

Каждый из конкурсантов показал ответственный подход к своей работе, а также продемонстрировал готовность действовать решительно даже в самых сложных обстоятельствах и зачастую подвергая себя риску.

Поддержать участников можно по ссылке. Завершится голосование 20 сентября. Второй тур пройдет на сайте ГУ МВД России по Московской области с 7 по 16 октября.