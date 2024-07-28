Народное событие. Более 50 тысяч гостей посетили фестиваль «Гуляй город» в Чехове
Посвященный битве при Молодях фестиваль «Гуляй город» прошел в Чехове
Более 51 тысячи гостей приняли участие в фестивале «Гуляй город», посвященном Молодинской битве. Организатором мероприятия выступило правительство Московской области и администрация городского округа Чехов.
Для посетителей приготовили большую программу, которая погрузила их в атмосферу Руси XVI века. Битва при Молодях, или Молодинская битва, произошла в 1572 году на территории, которая входит в границы современного Чехова. В сражении участвовали русские войска под предводительством князей Дмитрия Хворостинина и Михаила Воротынского, а также армия хана Девлет I Герея.
«В этом году в 15-й раз мы отмечаем знаменательное событие в русской истории, 452 года назад здесь, под Москвой, 30-тысячное войско Ивана Грозного разгромило 120-тысячную армию крымско-татарского хана Девлет Гирея», — рассказал глава Чехова Михаил Собакин.
Кульминацией фестиваля стала реконструкция битвы. В 2024 году в ней приняли участие около 25 военно-исторических клубов.
«Этот праздник уже приобрел масштаб большого, по-настоящему народного события, он собирает все больше участников и зрителей с каждым годом», — отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Гостей праздника ждали квесты, национальные забавы, турниры по стрельбе из лука и фехтованию, современные и исторические аттракционы, кулачный стеношный бой, мастер-классы, фудкорт и концерт.