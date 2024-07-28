Народное событие. Более 50 тысяч гостей посетили фестиваль «Гуляй город» в Чехове

Для посетителей приготовили большую программу, которая погрузила их в атмосферу Руси XVI века. Битва при Молодях, или Молодинская битва, произошла в 1572 году на территории, которая входит в границы современного Чехова. В сражении участвовали русские войска под предводительством князей Дмитрия Хворостинина и Михаила Воротынского, а также армия хана Девлет I Герея.

«В этом году в 15-й раз мы отмечаем знаменательное событие в русской истории, 452 года назад здесь, под Москвой, 30-тысячное войско Ивана Грозного разгромило 120-тысячную армию крымско-татарского хана Девлет Гирея», — рассказал глава Чехова Михаил Собакин.