Реконструкцию Битвы при Молодях проведут в Чехове 27 июля

Масштабную историческую реконструкцию легендарной Битвы при Молодях снова проведут в Подмосковье 27 июля. Мероприятие, которое перенесет зрителей в атмосферу Руси XVI века, пройдет в рамках фестиваля «Гуляй Город».

Ставший уже традиционным фестиваль «Гуляй Город» вновь соберет гостей на поле у села Молоди в городском округе Чехов. Именно здесь состоялось историческое сражение, которое стало знаковым для всей Руси.

В этом году в программе фестиваля будут выступления творческих коллективов Московской области, традиционные игры и забавы, ремесленные мастер-классы. Главным событием дня станет историческая реконструкция Битвы при Молодях.

На площадке фестиваля будут работать торговые ряды и ярмарка изделий дизайнеров и ремесленников. Перекусить можно будет на фудкорте.

Подробная программа праздника размещена по ссылке. Фестиваль начнется в 10 утра и продлится до полуночи.

Для аккредитации СМИ необходимо в срок до 26 июля заполнить заявку и отправить ее на почту chehov-pressadm@mosreg.ru.

В прошлом году «Гуляй Город» собрал почти 30 тысяч гостей. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил историков и организаторов за это мероприятие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».