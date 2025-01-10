Народное голосование за лучшую новогоднюю ель началось в Воскресенске

Жители Воскресенска смогут проголосовать за понравившейся символ Нового года на арт-фестивале «Чудные елки». Деревья украшали предприятия, образовательные учреждения, общественные организации и неравнодушные жители. Лучших определят до 12 января.

Елки выставлены в парке усадьбы Кривякино. Каждая из этих новогодних красавиц — результат кропотливого труда.

«Каждый гость фестиваля имеет возможность проголосовать за одну из представленных елочек, выбрав ту, которая ему понравилась больше всего. Выбор в номинации „Приз зрительских симпатий“ играет важную роль в определении успеха фестиваля, помогает выявить тенденции и предпочтения зрителей», — отметили в пресс-службе Культурного центра «Усадьба Кривякино».

Голосование продлится до 12 января, при этом выбрать можно только одно дерево. Все номинанты представлены в альбоме с фотографиями по ссылке. На каждой есть название. Победителей определит специально созданная комиссия.