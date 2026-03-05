Народная программа: в Подмосковье за 5 лет создали более 400 тысяч рабочих мест
Благодароя народной программе «Единой России» за пять лет в Подмосковье создали более 400 тысяч рабочих мест. Партия подвела итоги выполнения народной программы в сфере промышленности
На территории мытищинского завода «Метровагонмаш» 5 марта состоялся круглый стол «Промышленность Подмосковья. Есть результат!». Он стал продолжением масштабного отчета партии по выполнению народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах пять лет назад.
Секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что в 2021 году партия провела широкое обсуждение по всей стране: собирали предложения жителей и профильных специалистов, чтобы подготовить системный документ — народную программу.
«Если бы мы своевременно в народной программе не определили четкие подходы и планы, сегодня говорить о достижениях было бы невозможно. Главный итог — все стратегические отрасли региона в течение пяти лет продолжают уверенный рост. В лидерах — обрабатывающее производство, машиностроение, фармацевтика. По объему экономики и промышленному производству мы входим в топ-3 вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. У нас рост внутреннего регионального продукта с 9 до 13%. Видим рост промышленного производства в 2,5 раза за последние пять лет, в два раза увеличились и объемы привлеченных инвестиций», — привел данные Игорь Брынцалов.
Он отметил, что одна из главных задач народной программы — решение кадрового вопроса. За пять лет в Московской области создано более 400 тысяч рабочих мест. Это позволяет, по словам Игоря Брынцалова, жителям региона трудиться в своих городах. Во многом эта задача решается за счет создания условий для инвесторов. В их числе: налоговые льготы и займы, субсидии, промышленная ипотека, аренда за рубль и многие другие.
Говоря о мерах поддержки, которые инициировала «Единая Россия» на федеральном и региональном уровнях в сфере промышленности, депутат Госдумы Денис Кравченко отметит, что они, несмотря на сложные экономические условия, позволили вывести страну на новый уровень технологического развития.
«Создание новых рабочих мест, улучшение качества выпускаемой продукции и усиление позиций России на международной арене — все это результаты взвешенной политики. И важную роль в их достижении играют предприятия, наукограды, особые экономические зоны и индустриальные парки Московской области», — сказал он.
Подводя итоги обсуждения, Игорь Брынцалов сообщил, что опираясь на эти результаты, «Единая Россия» готовится к следующему этапу.
«Нам, при активном участии профессионального сообщества и жителей, предстоит сформировать новую народную программу, по которой будет развиваться Подмосковье ближайшие пять лет. И поддержка производственного сектора, безусловно, займет в ней центральное место», — подчеркнул секретарь регионального отделения партии.
Развитие промышленности стало темой первого отчетно-программного форума «Единой России» «Есть результат», который прошел 19 февраля в Екатеринбурге. Как отметил Председатель партии Дмитрий Медведев, за время действия народной программы в развитие промышленности направили более 300 миллиардов рублей инвестиций. Предложения в новую народную программу партия собирает на сайте естьрезультат.рф.