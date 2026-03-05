Народная программа: в Подмосковье за 5 лет создали более 400 тысяч рабочих мест

Благодароя народной программе «Единой России» за пять лет в Подмосковье создали более 400 тысяч рабочих мест. Партия подвела итоги выполнения народной программы в сфере промышленности

На территории мытищинского завода «Метровагонмаш» 5 марта состоялся круглый стол «Промышленность Подмосковья. Есть результат!». Он стал продолжением масштабного отчета партии по выполнению народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах пять лет назад.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что в 2021 году партия провела широкое обсуждение по всей стране: собирали предложения жителей и профильных специалистов, чтобы подготовить системный документ — народную программу.

«Если бы мы своевременно в народной программе не определили четкие подходы и планы, сегодня говорить о достижениях было бы невозможно. Главный итог — все стратегические отрасли региона в течение пяти лет продолжают уверенный рост. В лидерах — обрабатывающее производство, машиностроение, фармацевтика. По объему экономики и промышленному производству мы входим в топ-3 вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. У нас рост внутреннего регионального продукта с 9 до 13%. Видим рост промышленного производства в 2,5 раза за последние пять лет, в два раза увеличились и объемы привлеченных инвестиций», — привел данные Игорь Брынцалов.

Он отметил, что одна из главных задач народной программы — решение кадрового вопроса. За пять лет в Московской области создано более 400 тысяч рабочих мест. Это позволяет, по словам Игоря Брынцалова, жителям региона трудиться в своих городах. Во многом эта задача решается за счет создания условий для инвесторов. В их числе: налоговые льготы и займы, субсидии, промышленная ипотека, аренда за рубль и многие другие.