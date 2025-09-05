Наро-Фоминский перинатальный центр признали лучшим в России

Наро-Фоминский перинатальный центр занял первое место в категории «Городской перинатальный центр» на XIX Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», который прошел в Сочи. Это уже вторая победа центра на всероссийском уровне — такого результата здесь добились впервые.

«Наша победа — это результат каждодневного труда большой команды профессионалов: врачей, акушеров, неонатологов, медсестер и всего обслуживающего персонала. Признание наших достижений со стороны профессионального сообщества и пациентов вдохновляет нас двигаться дальше, направляя все усилия на поддержание здоровья будущих мам и новорожденных, делая вклад в будущее нации!» — прокомментировала главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

Учреждение известно высоким качеством медицинской помощи, современными методами диагностики и лечения, а также внимательным отношением к семьям. Здесь внедряют практики бережного ухода за матерями и детьми, благодаря чему центр стал одним из ведущих в стране.

Победа такого уровня подтверждает важную роль Наро-Фоминского перинатального центра в системе охраны материнства и детства и станет стимулом для дальнейшего развития помощи в Подмосковье и России в целом.