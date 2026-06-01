Наро-Фоминск отметил 100-летний юбилей

В последние выходные мая во Дворце культуры «Звезда» прошли торжества, посвященные 100-летию Наро-Фоминска и девятой годовщине образования Наро-Фоминского городского округа. В рамках праздника чествовали почетных граждан, вручали награды и представили новые песни о городе.

В Наро-Фоминске состоялось торжество, посвященное сразу двум значимым датам. Жители округа отметили 100-летие города воинской славы Наро-Фоминска и девять лет со дня образования Наро-Фоминского городского округа. Праздничная программа прошла во Дворце культуры «Звезда» и собрала представителей власти, ветеранов, общественников и жителей муниципалитета.

Одним из центральных событий церемонии стало присвоение звания почетного гражданина Наро-Фоминского городского округа. Глава муниципалитета Роман Шамнэ вручил знак и ленту Николаю Вагину и Михаилу Янковскому. Эта награда является признанием многолетнего труда и заслуг перед округом.

«Для нас важно сохранять традиции, помнить историю и отдавать дань уважения людям, которые внесли значительный вклад в развитие округа», — отметил Роман Шамнэ.

В ходе праздника награды различных уровней получили жители, чья профессиональная и общественная деятельность способствовала развитию Наро-Фоминска и всего муниципалитета. Со сцены также звучали музыкальные и творческие номера, подготовленные местными коллективами и артистами.

Особое место в программе заняли премьеры песен, посвященных Наро-Фоминску. Автором текста одной из новых композиций стал бывший глава города Анатолий Шкурков. Для него это уже не первая работа, посвященная малой родине.

«Каждая такая песня — это возможность рассказать о городе, его истории и людях», — сказал Анатолий Шкурков.

Финалом торжества стало исполнение песни «Наро-Фоминск» Академическим ансамблем песни и пляски Российской армии имени А. А. Александрова. Зрители встретили выступление стоя. Эта композиция стала музыкальным подарком жителям к юбилею города воинской славы.