Нарколог Виталий Холдин назвал симптомы отравления никотином

Главный нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил о серьезных рисках, связанных с электронными сигаретами. В обществе существует опасный миф о том, что «парение» менее вредно по сравнению с традиционным курением, но это не так.

Молодые люди часто злоупотребляют электронными устройствами для курения, считая их безопасной альтернативой обычным сигаретам. Это заблуждение может привести к серьезным последствия. Человек дымит в машине, на улице, дома — там, где обычные сигареты он бы курить не смог. Это может привести к отравлению никотином.

Симптомы никотинового отравления включают головокружение, тошноту и рвоту, учащенное сердцебиение, потерю сознания. В особо тяжелых случаях возможны такие опасные осложнения, как бронхоспазм, удушье, риски инфаркта и инсульта.

Холдин призвал прекращать курение независимо от возраста. Курильщики могут обратиться к врачу и пройти необходимое лечение для избавления от никотиновой зависимости.

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