Нарколабораторию с 15 килограммами наркотиков обнаружили в Истре

Сотрудники отдела Министерства внутренних дел России «Истринский» в ходе оперативно-розыскного мероприятия пресекли производство синтетических наркотиков в одном из жилых строений на улице Яблоневой. Из лаборатории изъяли химические компоненты для синтеза наркотиков, в том числе 42 пластиковые канистры с жидкостью, контейнеры с веществом и комплект лабораторного оборудования.

Задержан гражданин 1997 года рождения, зарегистрированный в Москве. Дом был снят в аренду, в нем задержанный занимался производством наркотических средств.

В отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следственные органы проводят дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех возможных соучастников преступления.

Если вы заметили что-то подозрительное, сообщить можно по телефонам: 8-495-994-50-64, 8-498-314-98-39.