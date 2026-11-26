23 ноября в Межрайонной инспекции ФНС России № 21 по Московской области отметили День сотрудников налоговых органов. Представители Можайского и Рузского муниципальных округов поздравили коллектив с профессиональным праздником и вручили отличившимся сотрудникам награды.

Первый заместитель главы Можайского муниципального округа Алексей Сперанский поблагодарил налоговых инспекторов за профессионализм, ответственное отношение к работе и вклад в развитие региона. Он также вручил сотрудникам награды от Можайского округа.

«Работа налоговых органов имеет большое значение для стабильности и социально-экономического развития муниципалитетов. От вашего профессионализма, ответственности и добросовестного отношения к делу во многом зависит благополучие территории», — отметил Алексей Сперанский.

С итогами работы инспекции выступила ее начальник Инга Гришанова. Она поздравила коллег с профессиональным праздником, поблагодарила коллектив за добросовестный труд и отметила вклад каждого сотрудника в общие результаты.

К поздравлениям присоединились глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев и председатель Совета депутатов Рузского округа Ирина Вереина. В рамках торжественной части сотрудникам также вручили Благодарственные письма Московской областной думы и Благодарность руководителя Федеральной налоговой службы.

Отдельное внимание уделили участию коллектива в патриотической акции «V Единстве Zа Победу». Сотрудники инспекции собрали 1058 килограммов макулатуры. Средства, полученные от ее сдачи, направят на формирование гуманитарного груза для военнослужащих из Подмосковья и жителей новых регионов России.

Наибольший вклад в сбор внесли правовой отдел, отдел регистрации и учета налогоплательщиков, а также отдел оказания государственных услуг.

Праздничная встреча объединила поздравления, вручение наград и подведение итогов общей работы. День сотрудников налоговых органов стал еще одним поводом отметить профессиональные достижения коллектива и его участие в общественно значимых инициативах.