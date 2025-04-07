Наличие тахографов у водителей автотранспортных компаний проверят в Воскресенске

Профилактический рейд «Тахограф» проведут сотрудники Госавтоинспекции в Воскресенске. Они проверят соблюдение требований водителями грузопассажирского транспорта.

Мероприятие проводят, чтобы не допустить совершение дорожно-транспортных происшествий водителями из-за несоблюдения режима труда и отдыха. Также специалисты проверят оснащение транспортных средств тахографами.

Рейд стартовал сегодня, 7 апреля, и завершится 13 апреля. Мониторинг проведут в разных районах округа.

По словам сотрудников Госавтоинспекции, по статистике, в каждом третьем ДТП обнаруживают нарушение режима труда и отдыха со стороны водителей. Причем это происходит как по вине самого водителя, так по вине уполномоченных должностных лиц автотранспортных предприятий.

Представители ГИБДД будут проверять наличие специального технического устройства, отвечающего за контроль режима труда и отдыха.