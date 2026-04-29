Накренившиеся из-за непогоды деревья спилили в Коломне

Департамент городского хозяйства продолжает устранять последствия мощного ветра в Коломне. Специалисты убрали пострадавшие деревья, которые представляют опасность для людей.

Коммунальщики спилили накренившиеся ветви возле дома 14 на Зеленой улице. Чтобы убрать их, работники использовали автовышку.

После выполненной работы они поехали на следующий адрес — улицу Девичье Поле.

Снегопады обрушились на Московский регион 26 апреля и не прекращаются до сих пор. Из-за непогоды коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы. Сотрудники расчищают дороги и обрабатывают покрытие противогололедным материалом.

По прогнозам экспертов, потепление придет в Московскую область в мае. Синоптик прогностического центра МЕТЕО Александр Ильин рассказал, что жителей ждут серьезные температурные перепады.

По его словам, 2 и 3 мая осадков не будет, а столбики термометров поднимутся до +8…+13 градусов. На 9 Мая температура снова упадет до +4…+9 градусов.