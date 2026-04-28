Весенние качели: как поддержать здоровье при резкой смене погоды в Подмосковье

В московском регионе на майских праздниках ожидается потепление — повышение температуры можно назвать значительным. Погода улучшится после апрельских холодов со снегом. Такие перепады опасны для здоровья. 360.ru разобрался, как пережить погодные качели.

Прогноз погоды в Москве и Подмосковье на майские праздники Синоптики обещают рост температуры на майские праздники в столичном регионе, рассказал синоптик прогностического центра МЕТЕО Александр Ильин. «Его можно назвать значительным и существенным по сравнению с началом недели и концом апреля. После температур от -2 до +2 градусов в течение суток 1 мая потеплеет в московском регионе, и температура воздуха максимально может подрастать до +6…+11 градусов», — отметил он. Местами не обойдется без кратковременного дождя.

Он погоду не сделает. И солнышко будет проглядывать, и давление будет расти до 751-753 миллиметров ртутного столба, и ветер стихнет практически до слабого — от одного до трех-четырех метров в секунду. Александр Ильин

В субботу и воскресение осадков практически не ожидается, а воздух прогреется до 8-13 градусов. «Перепады, раз они существуют, значит, для природы и погоды это вполне нормально. Для нас, может быть, и непривычно, явление редкое, но не уникальное», — добавил синоптик.

В первую декаду мая стабилизации температур ждать не стоит. «Есть осторожные прогнозы, что в середине декады температура будет расти до +14…+19 градусов, но это буквально в течение одного дня. Затем снова придет более холодная воздушная масса с температурой воздуха от +6 до +11 градусов, и на 9 мая, хотя говорить об этом рано, может быть достаточно свежо — +4…+9 градусов», — рассказал Ильин. Серьезных осадков при этом не прогнозируется. «Пока на сильную жару никого не настраивать», — заключил специалист.

Как пережить перепады температур Перепады температур очень сильно влияют на организм и состояние здоровья человека. При переходе от холода к теплу и обратно реагирует сердечно-сосудистая система, сообщила в беседе с 360.ru врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. «Мы как биолаборатория: чего не достает, организм начинает вырабатывать. Также и давление, если оно понизилось в сосудах, организм пытается выравнивать, оно повышается немного, и мы тогда не чувствуем, что давление снизилось или повысилось. Здоровые сосуды всегда реагируют адекватно, и многие люди это просто не ощущают», — добавила она.

Но при гипертонии любой перепад давления приводит к головной боли, усталости и слабости. Больше всего смену погоды ощущают пожилые люди, пациенты после инфаркта или инсульта, с болезнями сердца, сосудов или органов дыхания.

Мы назначаем терапию, которая является заместителем в каждом случае, когда организм уже не может поддерживать свою биолабораторию по каким-то причинам. Сосудистая терапия позволяет четко держать давление на уровне нормы 120 на 80. Людмила Лапа

Терапия продлевает жизнь, подчеркнула врач. «Постарайтесь все-таки следить за своим давлением, контролировать его обязательно утром и вечером. Если что-то заболело, тут же обратиться к специалисту, к доктору, чтобы понять, что произошло, и компенсировать свое состояние», — призвала она. Благодаря своевременной помощи можно избежать инсультов, инфарктов и других опасных состояний.