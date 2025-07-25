Награждение выдающихся жителей ко Дню города прошло в Дубне

Торжественный прием, посвященный 69-летию наукограда, состоялся на территории хоровой школы мальчиков и юношей «Дубны». По многолетней традиции чествовали дубненцев, которые посвятили свою жизнь городу.

Почетными грамотами главы города, губернатора Московской области, Московской областной думы были награждены сотрудники предприятий Дубны, медики, педагоги и культурные работники. В рамках празднования почетное звание «Заслуженный работник культуры Московской области» было присвоено директору Дубненской детской школы искусств Татьяне Дементьевой.

Звания «Почетный гражданин города» был удостоен Владимир Бобров, один из ведущих разработчиков первой программы развития Дубны как наукограда и один инициаторов создания Торгово-промышленной палаты города.

Звание почетного гражданина также было присвоено посмертно ветерану Великой Отечественной войны, директору авиационного завода в Левобережье с 1951 по 1960 годы Сергею Белиловскому. Кроме вклада в оборонную промышленность, он сыграл важную роль в развитии поселка Иваньково, позднее вошедшего в состав Дубны.

«В день рождения нашего города хочу сказать „Спасибо!“ каждому, кто делает Дубну лучше: строителям, педагогам, медикам, работникам культуры, волонтерам и всем, кто вкладывает душу в развитие нашего города. Пусть Дубна и дальше процветает, а его жители остаются единой и крепкой семьей!», — поздравил жителей глава Дубны Максим Тихомиров.