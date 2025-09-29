Награждение воспитателей к профессиональному празднику прошло в Чехове

В детских садах Чехова работают 500 педагогов, для которых профессия стала призванием. Они ежедневно дарят заботу более шести тысячам детей. Воспитатели помогают малышам формировать первые навыки общения, развивают творческие способности и закладывают основы будущего успеха каждого ребенка.

«Особенные слова благодарности — нашим воспитателям, чьи усилия ярко проявились в различных муниципальных и региональных конкурсах. Их инициативы, творческий подход и преданность делу справедливо снискали почет и уважение у родителей. Мы гордимся их достижениями, которые позволяют нашим детям становиться разносторонними и талантливыми. Низкий поклон нашим воспитателям-ветеранам. Многие из них продолжают трудовую деятельность и щедро делятся своим опытом с молодежью», — подчеркнул Михаил Собакин.