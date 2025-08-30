Награждение волонтеров прошло в Красногорске

Торжественная церемония награждения добровольцев состоялась в Красногорске. На ней отметили тех, кто регулярно делает существенный вклад в благотворительность и развитие патриотизма.

Благодарственные письма за активную гражданскую позицию и вклад в развитие молодежной политики Красногорска получили постоянные участники благотворительных акций и патриотических мероприятий. Это люди, которые собирают гумпомощь для участников СВО, участвуют в субботниках и помогают бездомным животным.

«Волонтерство — это не про свободное время, оно про приоритеты. Это выбор потратить свои силы и ресурсы на то, что действительно важно. Их пример показывает, что каждый из нас способен на большее, что мы не одни и что мир держится на взаимовыручке», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов.