Награждение спасателей к 35-летию МЧС России прошло в Дмитрове

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов и депутат Государственной Думы Ирина Роднина поздравили сотрудников пожарно-спасательного гарнизона с Днем спасателя и 35-летием со дня образования МЧС России. Они вручили им благодарственные письма.

Торжественная церемония прошла на плацу пожарно-спасательной части 38 пожарно-спасательного отряда управления МЧС России по Московской области, где построили личные составы подразделений отряда, отдела надзорной деятельности и студентов Дмитровского техникума, обучающихся по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях».

«Вы всегда первыми приходите на помощь тем, кто терпит бедствие, вы спасаете жизни! Хочу пожелать, чтобы служба проходила у вас спокойно и без серьезных происшествий, а если они и будут — чтобы все заканчивалось хорошо. Желаю каждому крепкого здоровья, добрых свершений и пусть вас всегда дома ждут ваши семьи», — сказал Михаил Шувалов.

Михаил Шувалов вручил благодарственные письма губернатора Московской области Андрея Воробьева помощнику начальника караула пожарно-спасательной части № 119 Денису Чернышеву, водителю ПСЧ-117 Александру Голеневу, а благодарственные письма от главы — еще семи сотрудникам пожарно-спасательных частей и отдела надзорной деятельности.

«Ваша профессия — это не просто работа, а служение стране, народу. Она требует особых человеческих качеств, и случайных людей среди вас нет. Поздравляю всех с профессиональным праздником и с наступающим Новым годом! Желаю здоровья, без потерь нести свою нелегкую службу, мира и добра вашим семьям», — приветствовала виновников торжества Ирина Роднина.

Отец Владимир Пантелеев из Введенской церкви деревни Очево подарил гарнизону икону.

По традиции на плацу зачитали приказы о присвоении очередных специальных званий сотрудникам и вручили новые погоны.

«Было очень приятно, что Михаил Шувалов и Ирина Роднина приехали нас поздравить. Они сказали много теплых добрых слов в наш адрес. Мы им благодарны!» — поделился один из сотрудников гарнизона.