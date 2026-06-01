Награждение сотрудников предприятий химической отрасли прошло в Воскресенске

В преддверии Дня химика в филиале «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ прошла торжественная церемония награждения лучших работников предприятия. Наградами федерального, регионального и муниципального уровней, а также ведомственными и корпоративными знаками отличия отмечены более 100 сотрудников.

Орденом «За заслуги перед химической индустрией России» награждены Ольга Шарапова, машинист газодувных машин цеха контактной серной кислоты, и Сергей Маслобойщиков, машинист компрессорных установок центральной компрессорной станции.

Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также наградами Российского Союза химиков отмечен ряд сотрудников. Нагрудный знак «Ветеран химической промышленности России» вручен двум работницам, чей трудовой стаж на предприятии составляет 30 и 33 года. Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области» присвоено Владимиру Лакомову, старшему мастеру по ремонту электрооборудования цеха контактной серной кислоты, и Тимуру Смирнову, заместителю начальника цеха по технологии цеха аммофоса № 1.

Также в этот день работники филиала были награждены благодарностью губернатора Московской области, наградами Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, Московской областной Думы и администрации городского округа Воскресенск. Благодарностью и почетной грамотой директора филиала награждены 37 человек, на Доску почета занесен 21 сотрудник. В рамках мероприятия состоялось чествование ветеранов предприятия.

В церемонии награждения приняли участие глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева, председатель Совета депутатов Сергей Матвиенко, председатель Московской областной организации профсоюзов работников химических отраслей промышленности Елена Зайцева. Коллектив филиала также поздравил депутат Государственной Думы Никита Чаплин.

Директор филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ Владимир Шведиков отметил: „Труд работников химической отрасли имеет стратегическое значение для экономики. От стабильности и качества их работы напрямую зависит продовольственная безопасность страны. Сегодняшние награды — это признание профессиональных заслуг коллектива, чья ежедневная деятельность вносит весомый вклад в развитие отрасли“.