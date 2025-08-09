Награждение работников строительной отрасли прошло в Серпухове

Торжественное мероприятие ко Дню строителя провели в Серпухове. На нем отметили выдающихся представителей профильных профессий.

В этот день во Дворце торжеств «Центральный» чествовали архитекторов, инженеров, контролеров, монтажников, проектировщиков и других специалистов.

Награждение провели советник главы муниципалитета Мария Барышева, депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова и депутат окружного Совета Олег Андрух. Они вручили виновникам торжества благодарственные письма.

Поздравили строителей благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин, участники СВО, управляющая бизнес-группой банка ВТБ Юлия Волгина и директор филиала ООО «Завод-Техно» Алексей Артамонов. Творческие номера исполнили местные коллективы.

Отметим, что в Серпухове работают два предприятия, занимающиеся строительством, и более 20 организаций, специализирующихся на производстве оборудования и материалов. Всего в сфере строительства занято более 1500 человек.