Награждение работников предприятий ко Дню города прошло в Коломне

Глава округа Коломна Александр Гречищев наградил сотрудников предприятий за верность родному муниципалитету. Мероприятие прошло в парке Мира к 848-летию города.

Глава округа Александр Гречищев, депутаты Московской областной Думы Екатерина Лобышева и Анатолий Никитин, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, а также председатель Совета депутатов Николай Братушков вручили почетные грамоты и благодарственные письма работникам ведущих предприятий и учреждений города. Среди выдающихся сотрудников — коллективы Коломенского завода, Конструкторского бюро машиностроения, МУП «Тепло Коломны», ООО «ДГХ», филармонии, больницы и перинатального центра, МУП «Коломенский трамвай» и многих других.

«В Коломне живут люди с огромным сердцем и открытой душой. День города — это прекрасный повод сказать огромное спасибо всем, кто работает на благо родного края. Благодарю за труд, за любовь и преданность нашей общей родине — любимой Коломне!» — отметил Александр Гречищев.