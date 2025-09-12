Награждение работников МФЦ прошло в Ленинском округе

Торжественное мероприятие ко Дню работника многофункциональных центров прошло в Видном. На нем отметили выдающихся представителей профессии.

Праздник состоялся в главном офисе МФЦ города. Его также посвятили годовщине со дня открытия первого филиала в Ленинском округе.

«За год мы добились значительного прогресса и стабильно входим в 10 лучших многофункциональных центров Подмосковья, а по численности населения, обслуживаемого одним МФЦ, занимаем место в пятерке. Сейчас идет трансформация в сторону оказания электронных услуг. Особое внимание уделяется помощи гражданам, особенно пожилым людям, с электронными сервисами», — сказала заместитель главы Ленинского городского округа Анастасия Гайлиш.

Сотрудников поздравил также председатель Совета депутатов Валерий Черников. Он вручил им почетные грамоты и благодарности.

«Наши сотрудники — лучшие в Московской области. Это неоднократно отмечалось правительством региона, и ежемесячные рейтинги наглядно это демонстрируют. В текущем году мы стабильно входим в десятку лучших МФЦ», — добавил директор многофункционального центра «Мои документы» Ленинского округа Виктор Митрохин.