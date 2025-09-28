Награждение работников ко Дню машиностроителя прошло в Коломне

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев и председатель Совета депутатов Николай Братушков поздравили работников Коломенского завода с Днем машиностроителя. Торжественное мероприятие прошло в конференц-зале арт-квартала «Патефонка». Сотрудникам вручили благодарственные письма, а также муниципальные, региональные и федеральные награды.

Коломенский завод — один из старейших в России и флагман отечественной промышленности. Коломзавод производит магистральные пассажирские тепловозы и электровозы постоянного тока, изготавливает «сердца» сложной техники — среднеоборотные дизельные двигатели.

«В Коломне машиностроение — одна из ключевых отраслей. Она занимает более 13% от всей обрабатывающей промышленности. На предприятиях работают более девяти тысяч человек, а инвестиции в техническое перевооружение превысили шесть миллиардов рублей. Это не просто цифры — это доказательство того, как отрасль растет и развивается, обеспечивая стабильность для округа и его жителей», — отметил Александр Гречищев и вручил генеральному директору предприятия Вадиму Яковлеву благодарственное письмо.

В Коломне действуют и другие предприятия в области машиностроения: АО «НПК „КБМ“» — ведущий российский центр в области разработки и производства военной техники; АО «Вератек» — крупнейший в Восточной Европе производитель и поставщик полиуретановой продукции промышленного назначения, разработчик оборудования для добычи и обогащения полезных ископаемых; ООО «РТИ-заказ» и АО «КЗ-РТИ» — производители резиновых технических изделий для автотранспорта, речного флота, железнодорожного транспорта и станкостроения; ООО «НПП Коломенский опытно-механический завод», ООО «САНА-ТЕК», ООО «НПФ Технокомплекс», ООО «КМЗ» и многие другие.