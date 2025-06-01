Награждение призеров Всероссийской олимпиады школьников прошло в Люберцах

Призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников стали 28 учеников из Люберец. Глава округа Владимир Волков вручил ребятам благодарственные письма и подарки.

Владимир Волков встретился с ребятами и их наставниками.

«В этом году люберецкое образование значительно укрепило свои позиции: в заключительный этап прошли 82 наших ученика из 15 школ округа — это на половину больше, чем в прошлом году. Важно, что 28 люберчан стали победителями и призерами — в прошлом году у нас было 16 дипломов. Конечно, за каждой победой стоят титанический труд и талант ребят, вера и поддержка родителей, опыт и знания наставников», — отметил Владимир Волков.

В Люберцах растет количество победителей и призеров олимпиады. В этом учебном году муниципальный этап собрал 15 596 участников, региональный этап — 885 участников. Среди них — 452 победителя и призера.

Владимир Волков вручил им благодарственные письма и ценные подарки, а наставникам — знак «Благодарю».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уделяет внимание поддержке талантов. По его инициативе установлены премии участникам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Победителям выплачивают 500 тысяч рублей, призерам — 300 тысяч, а участникам — 100 тысяч рублей.