Награждение педагогов детской школы искусств ко Дню учителя прошло в Воскресенске

В Воскресенской детской школе искусств отметили Международный день музыки и День учителя. В концертном зале «Элегия» наградили лучших педагогов.

Преподавателей поздравили заместитель главы городского округа Ольга Коротеева, начальник управления культуры администрации Елена Баклушина и директор МУДО «Воскресенская детская школа искусств» Евгений Шапошников.

Преподаватели и ученики подготовили концертную программу, в которой представили вокальные и музыкальные номера. В фойе организовали выставку работ воспитанников отделения изобразительного искусства и преподавателей школы искусств.

Работа и профессионализм воскресенских педагогов были отмечена заслуженными наградами.

