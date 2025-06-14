Награждение медиков к профессиональному празднику прошло в Наро-Фоминске

Церемония награждения медиков прошла во Дворце культуры «Звезда». Во время праздника чествовали представителей сферы здравоохранения и обслуживания населения.

«В этот день особо важные слова для тех, кто когда-то принял решение и поступил в медицинский вуз или в колледж, встал на этот достаточно непростой путь и идет по нему», — сказала заместитель главы Наро-Фоминского округа Наталья Трофимова.

В любое время дня и ночи сотрудники сферы здравоохранения в Наро-Фоминске помогают пациентам.

Благодарственные письма, дипломы, грамоты и цветы от имени главы округа Романа Шамнэ, Московской областной Думы и Совета депутатов вручили лучшим работникам этой сферы. По доброй традиции музыкальные поздравления преподнесли артисты и творческие коллективы Дворца культуры «Звезда».

«Приятно получать награды — это определенный стимул, это показатель для наших сотрудников и результат нашего труда. Его ценят и видят. Но стараешься не из-за наград, а чтобы это было ощутимо для коллег и наших граждан», — сказала старшая медицинская сестра ГБУЗ «Наро-Фоминская больница» Алла Щепилина.