Награждение лучших по качеству образования школ прошло в Люберцах

Торжественная церемония награждения состоялась на традиционной августовской педагогической конференции. Благодарственные письма получили учителя округа, а денежные сертификаты получили представители лучших школ муниципалитета.

«Система образования Люберец продолжает подтверждать высокий уровень профессионализма своими достижениями. Гимназия № 16 „Интерес“ стала лучшей школой Подмосковья. Гимназии № 56 и № 41 существенно улучшили свои позиции в ТОП-100 — 13 и 17 места соответственно. За всеми этими высокими достижениями всегда стоит кропотливый труд, самоотдача, нацеленность на результат большой команды профессионалов», — сказал Владимир Волков.

Гранты из средств местного бюджета получили несколько образовательных учреждений: гимназия № 16 «Интерес» — 10 миллионов рублей, по восемь миллионов рублей передали гимназии № 56 и № 41. Средства потратят на премии коллективам и обновление оборудования.